Сили АТО відбили атаку під Міусом, бойовики зазнали втрат і не встигають поповнювати лави
14:42, 20 листопада 2014Політика
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Сили АТО відбили чергову атаку бойовиків на Дебальцівському напрямі, ворог зазнав значних втрат і не встигає поповнювати свої лави.
Сили АТО відбили чергову атаку бойовиків / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«На Дебальцівському напрямі терористи атакували український підрозділ поблизу села Міус. Напад успішно відбито, ворог відступив», - зазначив він.
Також, за його словами, біля села Чорнухине позиції сил АТО терористи обстріляли з артилерії.
Читайте такожСиловики знищили укріплення бойовиків в аеропорту Донецька«У цілому на цьому напрямі активність бойовиків істотно знизилася порівняно з останніми днями. За останній період ворог зазнав значних втрат і не встигає поповнювати лави бандформувань», - наголосив речник РНБО.
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