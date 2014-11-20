Сили АТО відбили атаку під Міусом, бойовики зазнали втрат і не встигають поповнювати лави

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На Дебальцівському напрямі терористи атакували український підрозділ поблизу села Міус. Напад успішно відбито, ворог відступив», - зазначив він.

Також, за його словами, біля села Чорнухине позиції сил АТО терористи обстріляли з артилерії.

Читайте такожСиловики знищили укріплення бойовиків в аеропорту Донецька«У цілому на цьому напрямі активність бойовиків істотно знизилася порівняно з останніми днями. За останній період ворог зазнав значних втрат і не встигає поповнювати лави бандформувань», - наголосив речник РНБО.