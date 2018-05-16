Голова Хмельницької ОДА пішов у відставку

Олександр Корнійчук зазначив, що йде з посади, але не йде з політики.

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Корнійчук заявив, що залишає свою посаду.

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Про це Корнійчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я йду з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Ці два роки були дуже важливими в моєму житті. Ми разом розвивали нашу рідну Хмельницьку область і нам вдалось багато зробити. За результатами моніторингу Міністерства регіонального розвитку за 2017 рік Хмельниччина посіла 9 місце в Україні", - написав Корнійчук.

Також він зазначив, що йде з посади, але не йде з політики. "Я йду з посади, але не йду з політичного життя і ми з вами разом зробимо ще багато для поступального розвитку нашої держави", - написав Корнійчук.

Нагадаємо, Олександра Корнійчука призначили головою Хмельницької обласної державної адміністрації у квітні 2016 року.

Довідка УНІАН. Олександр Корнійчук народився 30 травня 1973 року в Старокостянтинові Хмельницької області. Закінчив Кам'янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище ім. Харченка, здобув вищу освіту та отримав кваліфікацію спеціаліста інженера з експлуатації машин інженерного озброєння.

У 2012 році був обраний народним депутатом України VII скликання за списком партії “УДАР”.

Наразі очолює Хмельницьку обласну організацію політичної партії “Громадський рух “Народний контроль”.