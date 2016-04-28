У Хмельницькому представили нового голову ОДА Корнійчука

Як передає кореспондент УНІАН, громаді області у приміщенні Хмельницької ОДА його представив перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук.

За словами Ковальчука, головними критеріями оцінки нового керівника області будуть залучення інвестицій в економіку та надання соціального захисту учасникам АТО на сході України.

Читайте такожРівненська обласна рада оскаржує в суді поновлення попереднього голови

Після офіційної частини у сесійній залі відбулися невеликі сутички між активістами та охороною Ковальчука через відмову надати слово представникам громадськості під час представлення нового голови ОДА.

Після цього перший заступник глави АП близько 20 хвилин спілкувався з активістами і пообіцяв протягом місяця розібратися з виставленими вимогами та претензіями.

Серед претензій активістів: кулуарне призначення нового голови ОДА, оскільки 1 травня набуває чинності новий закон про Державну службу, який передбачає відбір голів ОДА на конкурсній основі.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 18 грудня 2015 року звільнив з поста голови Хмельницької облдержадміністрації Михайла Загородного, якого 27 листопада було обрано головою Хмельницької обласної ради. Відтоді обов’язки голови ОДА виконував перший заступник Василь Процюк.

Довідка УНІАН. Олександр Корнійчук народився 30 травня 1973 року в Старокостянтинові Хмельницької області. Закінчив Кам'янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище ім. Харченка, здобув вищу освіту та отримав кваліфікацію спеціаліста інженера з експлуатації машин інженерного озброєння.

У 2012 році був обраний народним депутатом України VII скликання за списком партії “УДАР”.

Наразі очолює Хмельницьку обласну організацію політичної партії “Громадський рух “Народний контроль”.