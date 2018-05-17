Зведення Керченського мосту суперечить мирному врегулюванню конфлікту РФ з Україною - МЗС Польщі

В Польщі закликають Росію утриматися від нових порушень незалежності і територіальної цілісності України.

Міністерство закордонних справ Польщі наголошує, що зведення мосту через Керченську протоку, що з'єднує територію материкової Росії з окупованим українським Кримом, суперечить мирному врегулюванню конфлікту РФ з Україною.

Про це йдеться у заяві польського МЗС.

"Зведення так званого Кримського мосту, що було здійснено Російською Федерацією без дозволу української сторони, суперечить позиції, схваленій Генеральною асамблеєю ООН, і є ще одним чітким порушенням принципів міжнародного права", - заявили польські дипломати.

МЗС Польщі вважає, що "дії Росії ще більше ускладнюють досягнення мирного врегулювання, що враховувало б інтереси української сторони".

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"Ці дії також суперечать запевненням у відданості мирному врегулюванню конфлікту з Україною, які неодноразово робилися членами російської адміністрації", - наголошується у заяві.

"Ми наполегливо закликаємо російську сторону утриматися від подальших порушень територіальної цілісності та незалежності України. У той же час ми нагадуємо, що в резолюції № 68/262 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, ухваленій 27 березня 2014 року, міжнародна спільнота відмовилася визнавати так званий референдум про незалежність, який був протизаконним, у такий спосіб висловивши свою підтримку суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів на цей момент", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив одразу після анексії Криму - в березні 2014 року. Його обіцяли побудувати до 2018 року, а здати в експлуатацію - влітку 2019. 15 травня Путін відкрив Керченський міст.