Мер Полтави заявляє, що депутат Капліним вкрав із його кабінету цінні речі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мамай заявив сьогодні на брифінгу в Полтаві.

За його словами, він уже дав відповідні свідчення в прокуратурі.

«Прокуратура повинна призначити комісію, яка б встановила збитки, завдані міській громаді. З кабінету зникли цінні речі, але я не наводитиму їх перелік в інтересах слідства. Хочу сказати, що я не залишу це просто так, уже взяті свідчення у депутата міської ради Олександра Шамоти. Якщо у Верховній Раді ухвалять рішення, то тоді можна й Сергія Капліна привести в прокуратуру для роз'яснень», - сказав Мамай.

Також він вважає дії депутата провокацією.

«За місяць до цих подій був підготовлений проект рішення про передачу будинку на Героїв Сталінграда, 8-а. І на наступній сесії міськради ми його приймемо. А за 3 дні до цих подій у ДАБК у Києві видали рішення. А ДАБК нам не підпорядковується», - сказав мер.

Він також нагадав, що вже звернувся до президента України й генерального прокурора з вимогою притягти Капліна до відповідальності.

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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада близько 20 інвесторів будівництва соціального будинку в Полтаві за адресою Героїв Сталінграда, 8-а, пришли під стіни Полтавської міської ради, щоб вимагати від влади швидкої здачі будинку в експлуатацію.

Також полтавчани незадоволені тим, що на найближчій сесії міськради депутати приймуть передачу будинку на обслуговування експлуатуючим організаціям і не дають можливість створити ОСББ.

Спочатку делегація вимагала зустрічі з мером, але секретар повідомила, що він відсутній, як і його перший заступник. Тоді народний депутат Сергій Каплін зламав двері до кабінету першого заступника мера В’ячеслава Стеценка, а згодом і мера Мамая. Кабінет мера Каплін засипав сіллю.

Він не став спілкуватися із заступниками мера Юрієм Левченком і Юрієм Кропивкою.

Пізніше зламування Капліним сокирою дверей в мерії Полтави міліція розцінила як хуліганство.