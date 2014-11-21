Мер Полтави заявляє, що депутат Капліним вкрав із його кабінету цінні речі
Мер Полтави Олександр Мамай заявляє, що після злому сокирою його кабінету народним депутатом Сергієм Капліним звідти зникли цінні речі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Мамай заявив сьогодні на брифінгу в Полтаві.
За його словами, він уже дав відповідні свідчення в прокуратурі.
«Прокуратура повинна призначити комісію, яка б встановила збитки, завдані міській громаді. З кабінету зникли цінні речі, але я не наводитиму їх перелік в інтересах слідства. Хочу сказати, що я не залишу це просто так, уже взяті свідчення у депутата міської ради Олександра Шамоти. Якщо у Верховній Раді ухвалять рішення, то тоді можна й Сергія Капліна привести в прокуратуру для роз'яснень», - сказав Мамай.
Також він вважає дії депутата провокацією.
«За місяць до цих подій був підготовлений проект рішення про передачу будинку на Героїв Сталінграда, 8-а. І на наступній сесії міськради ми його приймемо. А за 3 дні до цих подій у ДАБК у Києві видали рішення. А ДАБК нам не підпорядковується», - сказав мер.
Він також нагадав, що вже звернувся до президента України й генерального прокурора з вимогою притягти Капліна до відповідальності.
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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада близько 20 інвесторів будівництва соціального будинку в Полтаві за адресою Героїв Сталінграда, 8-а, пришли під стіни Полтавської міської ради, щоб вимагати від влади швидкої здачі будинку в експлуатацію.
Також полтавчани незадоволені тим, що на найближчій сесії міськради депутати приймуть передачу будинку на обслуговування експлуатуючим організаціям і не дають можливість створити ОСББ.
Спочатку делегація вимагала зустрічі з мером, але секретар повідомила, що він відсутній, як і його перший заступник. Тоді народний депутат Сергій Каплін зламав двері до кабінету першого заступника мера В’ячеслава Стеценка, а згодом і мера Мамая. Кабінет мера Каплін засипав сіллю.
Він не став спілкуватися із заступниками мера Юрієм Левченком і Юрієм Кропивкою.
Пізніше зламування Капліним сокирою дверей в мерії Полтави міліція розцінила як хуліганство.