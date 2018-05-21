"Найкрасивіша частина Росії": відомий італійський політик оскандалився через Крим (відео)

За словами Берлусконі, він їхав анексованим Кримом на авто разом з Путіним.

Лідер партії «Вперед, Італіє», колишній прем'єр-міністр країни Сильвіо Берлусконі під час виступу перед прихильниками поділився спогадами про поїздку в Крим і при цьому назвав окупований півострів частиною Росії.

Запис його промови опублікований в YouTube. За словами Берлусконі, він їхав анексованим Кримом на машині разом з президентом Росії Володимиром Путіним і був вражений красою місцевих парків, передає РБК.

Читайте такожБерлусконі заявив про своє повернення до політики

"Я їхав на машині Кримом разом з президентом Росії Володимиром Путіним прибережною дорогою біля Чорного моря. Зліва я побачив дивно красиві парки з прекрасними рослинами... Це робить регіон, а конкретно цю частину Криму, найкрасивішою частиною території Росії", - сказав італійський політик.

Берлусконі не уточнив, коли саме це було. ЗМІ повідомляли про одну його приватну поїздку до анексованого Росією півострова восени 2015 року. В Україні у зв'язку з цим порушили проти політика кримінальну справу, за якою йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України засудило відвідування президентом Росії Володимиром Путіним і лідером італійської політичної партії «Вперед, Італіє!», колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у 2015 році.