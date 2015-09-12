МЗС України назвало візит Берлусконі до окупованого Криму виявом неповаги

Про це йдеться в коментарі МЗС, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що ця поїздка відбувається без погодження з українською стороною та порушує встановлений Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

«Цей візит до окупованого Криму є черговим намаганням РФ за будь-яку ціну легітимізувати незаконну окупацію та виявом неповаги до державного суверенітету України. Дії італійського політика йдуть також у розріз з політикою Європейського Союзу щодо засудження дій Росії та невизнання незаконної окупації Автономної Республіки Крим», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБерлусконі засудили до трьох років в'язниці у справі про підкуп сенаторів - ЗМІ

МЗС України вкотре закликає усіх іноземних громадян поважати територіальну цілісність та суверенітет України, а також дотримуватися встановленого порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію.

Як повідомляв УНІАН, колишній італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі прибув до анексованого Росією Криму "з приватним візитом". Берлусконі мав відвідати Севастополь, а потім поїхати до Москви і повернутися до Італії 13 вересня.