У Народному віче на столичному Майдані бере участь близько 5 тисяч осіб
Присутні на заході люди не тримають жодних партійних прапорів, а виключно державні прапори України.
У Народному віче з нагоди першої річниці початку Євромайдану в центрі Києва бере участь близько 5 тисяч осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, переважна більшість людей перебуває біля стели Незалежності та на перекритій для руху транспорту вулиці Хрещатик, а також на частині вулиці Інститутській з боку Хрещатика, яка вчора була перейменована на алею Героїв Небесної Сотні.
Присутні на заході люди не тримають жодних партійних прапорів, а виключно державні прапори України. При цьому кияни продовжують підходити на віче.
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Як і під час Євромайдану, модератором заходу з імпровізованої сцени є чинний міністр культури Євген Ніщук.
Також присутні на Майдані люди вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
На #Майдан незалежности скоро начнется Вече Народ постепенно собирается pic.twitter.com/nawRlY1XnL
— Павел Шеремет (@pavelsheremet) November 21, 2014
лампадний герб, помаранчеві каски самооборони,кіно про російських окупантів та поминальний хліб...#Майдан ...#заразpic.twitter.com/bi5Vs8lIiK
— Oksana Denysova (@OksanaDenysova) November 21, 2014