У Народному віче на столичному Майдані бере участь близько 5 тисяч осіб

У Народному віче з нагоди першої річниці початку Євромайдану в центрі Києва бере участь близько 5 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, переважна більшість людей перебуває біля стели Незалежності та на перекритій для руху транспорту вулиці Хрещатик, а також на частині вулиці Інститутській з боку Хрещатика, яка вчора була перейменована на алею Героїв Небесної Сотні.

Присутні на заході люди не тримають жодних партійних прапорів, а виключно державні прапори України. При цьому кияни продовжують підходити на віче.

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Як і під час Євромайдану, модератором заходу з імпровізованої сцени є чинний міністр культури Євген Ніщук.

Також присутні на Майдані люди вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.