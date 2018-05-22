"Я неодноразово попереджав": експерт розповів про основну небезпеку Керченського мосту

Основна небезпека Керченського мосту із самого початку була в тому, що були порушені будівельні норми і правила.

Керченський міст не можна було будувати на наявних там грунтах.

Про це в ефірі програми «Завтра» заявив старший науковий співробітник Інституту водних проблем російської академії наук, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар, передає Крим.Реалії.

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«Я неодноразово попереджав: будувати міст не можна. Основна небезпека Керченського мосту спочатку була в тому, що порушили будівельні норми і правила. У них йдеться, що арочні мости, а це арочний міст, у сейсмічних районах, а це сейсмічний район, можна будувати тільки на таких породах, як граніт або схожих, що не просідають і тримають навантаження. А в Керченській протоці напівтверді глини, насичені водою з піском. Тому і з'являються тріщини, просідання», ‒ звертає увагу експерт.

Крім того, каже Медовар, мало тільки проїхатися по мосту «КамАЗами», його потрібно завантажити.

«Це необхідно зробити, щоб побачити, наскільки зосереджене навантаження буде впливати на міцність, просідання мосту. «Камази», мотоцикли ‒ це не навантаження, це просто катання. Треба ж було подивитися, що може бути з опорами, а цього ніхто не зробив. Грунти просідають, але треба, щоб вони просідали рівномірно», ‒ зазначає Юрій Медовар.