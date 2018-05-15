Відкриття мосту з Росії до анексованого Криму: проблеми з будівництвом та загроза обвалу (відео)

Через інженерні помилки у будь-який момент міст може просто обвалитися.

16 травня відкриється автомобільний рух Кримським мостом, який з’єднає окупований півострів з Росією.

Дозволити рух вантажівок збираються в жовтні 2018 року. А в грудні 2019 року має відкритися залізничне сполучення через міст.

Будівництво об’єкту почалося в 2016 році і зайняло більше 2 років. Довжина мосту через Керченську протоку - 19 км. Під час будівництва сваї мосту давали тріщини. Будівельникам не вдалося зістикувати в морі металеві прольоти на одній із ділянок. У березні 2017 року конструкція, яка повинна була захищати міст від хвиль, була знесена штормом. Через інженерні помилки у будь-який момент міст може просто обвалитися.

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Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, Путін взяв участь у відкритті мосту в окупований Крим.