ЗСУ застосують ракетні комплекси Javelin у разі наступу російських військ - Порошенко

Глава держави наголосив, що бойові можливості українських військових посилилися.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Збройні сили України застосують протитанкові комплекси Javelin в разі наступу російських військ на українські позиції.

Про це глава держави сказав під час перших в Україні випробувальних пусків з ракетних комплексів Javelin, про що свідчить відео, розміщене на його сторінці у Facebook.

"Нарешті цей день настав, і сьогодні, 22 травня, вперше в Україні відбулося випробування протитанкового комплексу третього покоління Javelin", - підкреслив Порошенко.

"Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день бойові можливості українських Збройних сил, підрозділів, ракетних військ і артилерії значно зросли. Звичайно, що це оборонна зброя, і буде застосована вона лише тоді, коли ми будемо мати наступ Російської Федерації на позиції українських військ", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що підрозділи ЗСУ пройшли необхідні навчання і були проведені відповідні тренінги.

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"Сьогодні відбулися перші пуски. Пуски були не лише Javelin, а були застосовані й інші протитанкові комплекси, включаючи "Стугну". "Стугна" також показала відмінний результат, але бойове застосування Javelin, який має можливості наносити удар по найменш захищеній частині бронетехніки - зверху, проказав надзвичайно високу ефективність цієї зброї", - додав Порошенко.

Також він відзначив піднесений настрій українських військових, які брали участь у перших випробуваннях Javelin.

Порошенко подякував адміністрації Дональда Трампа за рішення щодо продажу Україні протитанкових комплексів.

"Я хочу подякувати президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, віце-президенту Майку Пенсу, міністру оборони (Джеймсу Меттісу) - який разом з нами був на параді на честь дня незалежності і твердо пообіцяв, що буде прийнято це рішення, державному секретарю пану (Майку) Помпео і усьому Конгресу, який твердо казав, що Україна має бути озброєння. Цей день настав", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

30 квітня Порошенко повідомив, що в Україну доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin.