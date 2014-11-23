ЗМІ: Канада пропонувала Україні партію винищувачів F-18

Про це повідомив колишній заступник міністра оборони Леонід Поляков в ефірі програми "Ідеальний уряд" на Телеканалі новин "24".

За словами Полякова, Міністерство оборони відмовилося від літаків через дорогу експлуатацію та неможливість швидко перевчити пілотів.

Раніше повідомлялося, що США передали Збройним силам України три легкгі протимінометні радіолокаційні системи.