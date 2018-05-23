Цей день настав: в Україні випробували американський ракетний комплекс Javelin (відео)
13:36, 23 травня 2018Політика
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Вперше в Україні відбулися випробування американських ракетних комплексів Javelin.
В Україні випробували американський ракетний комплекс Javelin
ПТРК Javelin - середня протитанкова система, призначена для розвідників і бойових інженерних підрозділів.
Система дозволяє вести вогонь з закритих бойових позицій або з приміщень.
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Загальна вартість оборонного пакету складає 47 млн доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет.
Javelin буде застосовуватися в разі наступу Росії на позиції українських військ.
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Новина в сюжеті: Протитанкові комплекси Javelin в Україні