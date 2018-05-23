Цей день настав: в Україні випробували американський ракетний комплекс Javelin (відео)

Вперше в Україні відбулися випробування американських ракетних комплексів Javelin.

ПТРК Javelin - середня протитанкова система, призначена для розвідників і бойових інженерних підрозділів. Система дозволяє вести вогонь з закритих бойових позицій або з приміщень. Читайте такожВогонь вівся по справжньому танку: з’явилися ефектні фото з випробувань ПТРК "Javelin" та "Стугна" Загальна вартість оборонного пакету складає 47 млн доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет. Javelin буде застосовуватися в разі наступу Росії на позиції українських військ.

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