Цей день настав: в Україні випробували американський ракетний комплекс Javelin (відео)

13:36, 23 травня 2018
Політика
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Система дозволяє вести вогонь з закритих бойових позицій або з приміщень.

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Загальна вартість оборонного пакету складає 47 млн доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет.

Javelin буде застосовуватися в разі наступу Росії на позиції українських військ.

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Новина в сюжеті: Протитанкові комплекси Javelin в Україні
Теги: #бойовики#Україна#ракети Javelin#Джевелін