Чому не варто боятися економічних наслідків виходу України з СНД

Вихід України з СНД — це крок, який запізнився, як мінімум, на чотири роки, і це якщо говорити про початок російської агресії проти України в 2014 році. Насправді ж він запізнився набагато більше, тому що СНД як структура створювалася як перехідний етап від СРСР до формування повноцінних незалежних держав. Тож СНД створювалася суто як перехідна структура. Хоча незалежні держави сформувалися давно — в 1992-1993 роках, СНД за інерцією продовжувала існувати.

Крім того, з тактичної точки зору, а особливо — з економічної, участь України у СНД не давала країні нічого — ні позитивного, ні негативного, окрім віртуальної присутності майже всіх колишніх радянських республік у цій перехідній структурі. Адже всі економічні угоди, як правило, формувалися або на двосторонньому рівні, або для деяких країн-членів СНД у рамках Митного союзу, до складу якого Україна не входила.

Отже, нинішній крок України — скоріше, політичний. Для нашої країни присутність або відсутність в СНД не має ніякого економічного значення. Тому що Російська Федерація вже 15 років веде проти України економічну війну у вигляді різноманітних заборон і обмежень на українські товари на своєму ринку, а протягом останніх років веде «гібридну війну», тобто і економічну війну, і безпосередньо бойові дії. Росія сама в односторонньому порядку запровадила вже максимум обмежень для українських товарів на своєму ринку.

Крім того, з тактичної точки зору, а особливо — з економічної, участь України у СНД не давала країні нічого — ні позитивного, ні негативного, окрім віртуальної присутності майже всіх колишніх радянських республік у цій перехідній структурі

Тому вихід із органів СНД та розірвання договорів не має жодного економічного значення для нашої країни — тільки легкий політичний слід, не більше.

Чи каратимуть Україну якимось чином за розривання угод в рамках СНД? Звісно, треба уважно подивитися статут СНД, але я не думаю, що за це передбачені якісь «штрафи».

У принципі, ще у 2014 році Україна відкликала всіх своїх представників зі структур СНД. Тому зараз вихід України з органів СНД є суто символічним — там уже немає кому виходити… Тому те, що зараз робить Україна, є просто політичним жестом, і не більше того.

Що стосується саме угод в рамках СНД, то слід розуміти, що є угоди міждержавні і є комерційні, між бізнес-структурами. Навіть якщо бізнес-структури були через співугоди пов’язані з СНД, вони просто заново укладуть нові двосторонні угоди і будуть працювати далі. А міждержавні — формально розірвані, тому що раніше Україна розірвала торгівельну угоду з Російською Федерацією, а це має набагато більше значення, ніж угоди в рамках СНД.

Незадоволення Росії щодо виходу України з СНД продиктоване не економікою, а політикою. Тому що таке рішення Києва — це ще один політичний крок, яким Україна «розриває пуповину» із нібито «старшим братом». Звісно, цей «старший брат» дуже болісно реагує і реагуватиме на подібні кроки України.

Андрій Новак, кандидат економічних наук, голова Комітету економістів України