Росія планує відправити черговий гумконвой на Донбас уже наприкінці цього тижня

Про це заявив статс-секретар - заступник глави МНС РФ Володимир Артамонов, передають РИА Новости.

"Ми чекали десь 27-28 (листопада), але, може бути, плюс-мінус кілька днів вправо або вліво зсуви відбудуться", - сказав він, відповідаючи на питання про терміни відправлення конвою.

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"Початок грудня, може бути, і раніше, я назвав вам цифри", - додав заступник міністра.

За його словами, рішення про відправку буде прийнято "найближчим часом".

Раніше в Луганській ОДА повідомили, що в сьомому гуманітарному конвої, який прибув на підконтрольну бойовикам територію Луганської області, були тільки боєприпаси.