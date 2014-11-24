Росія планує відправити черговий гумконвой на Донбас уже наприкінці цього тижня
15:34, 24 листопада 2014Політика
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Черговий, вже восьмий за рахунком гуманітарний конвой Росія може відправити на Донбас вже в кінці листопада.
REUTERS
Про це заявив статс-секретар - заступник глави МНС РФ Володимир Артамонов, передають РИА Новости.
"Ми чекали десь 27-28 (листопада), але, може бути, плюс-мінус кілька днів вправо або вліво зсуви відбудуться", - сказав він, відповідаючи на питання про терміни відправлення конвою.
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"Початок грудня, може бути, і раніше, я назвав вам цифри", - додав заступник міністра.
За його словами, рішення про відправку буде прийнято "найближчим часом".
Раніше в Луганській ОДА повідомили, що в сьомому гуманітарному конвої, який прибув на підконтрольну бойовикам територію Луганської області, були тільки боєприпаси.
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