Канада ніколи не пропонувала Україні винищувачі F-18 - Геращенко

Про це Геращенко написав на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на офіційну відповідь Канадського посольства з приводу літаків.

"Отримав відповідь з Канадського посольства з приводу злощасних винищувачів F-18. Ніколи держава Канада не пропонувала державі Україна прийняти винищувачі F-18. Можливо, якісь посередники або не зрозуміло хто комусь, щось обіцяли, але на державному рівні це питання ніколи не стояло", - повідомив Геращенко.

Читайте такожУкраїна отримала від США протимінометні радариЯк писали ЗМІ, раніше колишній заступник міністра оборони Леонід Поляков заявив, що Канада пропонувала Україні кілька десятків винищувачів F-18, проте Міністерство оборони відмовилося від літаків.

За його словами, причинами відмови стали висока вартість експлуатації дорогої техніки, а також тривалий термін, необхідний для перенавчання на нових машинах пілотів.