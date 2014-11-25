Винагороду за інформацію про катастрофу Boeing збільшено на $17 млн

Про це приватний детектив Йозеф Реш повідомив в інтерв'ю виданню Capital, передає Lenta.ru. "Як і раніше, $30 млн будуть виплачені за доказ провини тих, хто стояв за авіакатастрофою. Ще $17 млн будуть доплачені за інформацію про те, як в деяких країнах приховують результати розслідування або перешкоджають йому", - заявив Йозеф Реш, зазначивши, що друга сума не випадкова - вона утворилася з номера рейсу MH17, що слідував з Амстердама в Куала-Лумпур.

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За його словами, в бюро надійшло близько тисячі листів, сотні дзвінків, а також кілька десятків послань з документами, у тому числі кореспонденція між різними відповідальними органами. "Спочатку інтерес представляли близько десяти інформаторів, на даному етапі з них залишилося лише 5", - розповів детектив, уточнивши, що в даний час ведуться переговори з інформаторами. "Ми шукаємо другого Едварда Сноудена", - заявив він.

Хто саме замовив приватне розслідування, не повідомляється. Детективне бюро Wifka традиційно займається економічними злочинами.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював переліт з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донбасом 17 липня. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.