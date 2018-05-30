Бабченка вбили в день засідання Радбезу ООН щодо України: постпред Росії не упустив інцидент з журналістом у своєму виступі

У російського журналіста Аркадія Бабченко стріляли в його будинку в Києві. Від отриманих поранень він помер в кареті швидкої допомоги.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя використовував факт вбивства в Києві колишнього російського журналіста Аркадія Бабченка під час свого виступу в РБ ООН.

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Представник Росії зробив свою заяву під час засідання Радбезу у вівторок по ситуації в Україні.

"В Україні зачищають і закривають неугодні ЗМІ. Під яким приводом це робиться. Правильно – під тим, що вони агенти Кремля. Незалежних та опозиційних журналістів вбивають, злочини не розслідуються. Тільки що, сьогодні в Києві був убитий російський громадянин, журналіст Аркадій Бабченко", - заявив Небензя..

"Це сталося кілька годин тому. Можна припустити, що українська влада звинуватять в цьому Росію, це вже відбувалося кілька разів до цього. Інші журналісти тікають з країни від переслідувань, а якщо немає, то їх заарештовують, як Кирила Вишинського, українського громадянина, голову РИА Новости Украина", - продовжив він.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченко стріляли в його будинку в Києві. Від отриманих поранень він помер в кареті швидкої допомоги. Раніше Бабченко заявляв, що покинув Росію тимчасово, оскільки неодноразово отримував там погрози на свою адресу і його сім'ї.