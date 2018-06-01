Людям зі списку 30 потенційних жертв поряд з Бабченком нададуть охорону - Луценко

Зараз цей список знаходиться в руках СБУ.

Генпрокурор України Юрій Луценко заявляє, що одержано повний список 30 людей, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадій Бабченко, кожному з цього списку буде надана охорона.

"У нас є цей список. Зараз цей список знаходиться в руках СБУ, і всі люди, в ньому перераховані, отримають належну охорону від тих, хто замовив їх смерть", - сказав Ю. Луценко у четвер ввечері в програмі "Право на владу" на телеканалі 1+1.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо ім'я чоловіка, якого затримали за підозрою в підготовці замаху на вбивство. Ним виявився Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер», єдиного недержавного підприємства по виробництву зброї в Україні.

Нагадаємо, українські правоохоронці запобігли замаху на російського журналіста Бабченко, який живе в Києві, провівши 29 травня спецоперацію по інсценування його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченко російські спецслужби завербували українця ( громадянина "Г"), який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України. Германа затримали 30 травня. Організатора замаху на журналіста підготовлено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України.