У МЗС Росії запевняють: ми "раді, що Бабченко живий"

«Після відомих подій стає зрозумілим не лише для нас, що інформацію, яка надходить з Києва, потрібно багаторазово перевіряти», - заявляють у російському МЗС.

У МЗС Росії заявляють, що справу про отруєння у Великій Британії колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, інсценування вбивства в Києві журналіста Аркадія Бабченка і звинувачення на адресу РФ в атаці на малайзійський «Боїнг-777» рейсу МН17 влітку 2014 року в небі над Донецькою областю є «антиросійською кампанією».

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказав заступник офіційного представника МЗС Росії Артем Кожин.

«Рано чи пізно настане прозріння, стане зрозумілим, що трагедія МН17, як і випадок з Бабченком і так звана «справа Скрипалів» - все це справа однієї антиросійської кампанії», - вважає Кожин.

При цьому він підкреслив, що в МЗС Росії «раді, що Бабченко живий». За словами Кожина, в спецоперацію за участю журналіста, «як показує остання інформація, залучені виключно агенти і співробітники СБУ». Кожин зазначив, що це «остаточно підірвало довіру до українських джерел інформації, включаючи офіційні».

«Після відомих подій стає зрозуміло не лише для нас, що інформацію, яка надходить з Києва, потрібно багаторазово перевіряти ще раз. Це може бути банальний фейк, яким кількості не злічити, або майстерно розроблена спецоперація українських спецслужб», - сказав Кожин.