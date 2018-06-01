Бабченко про Путіна: я його ненавиджу "особисто"
08:47, 01 червня 2018Політика
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Російський журналіст Аркадій Бабченко розповів, що він думає про російського президента Володимира Путіна.
Бабченко згадав, що в ході чеченських воєн ховав своїх друзів, колег і знайомих / фото УНІАН
Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що він «особисто» ненавидить російського президента Володимира Путіна.
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Про це він сказав в ході прес-конференції.
«Я ненавиджу цю людину (Путіна – ред.). Цей чоловік відповідальний за декілька воєн, цей чоловік відповідальний в тисячах смертей», – зазначив Бабченко.
Він згадав, що в ході чеченських воєн ховав своїх друзів, колег і знайомих.
«Я втомився ховати. Зараз, в країні, в якій ми з вами сидимо, четвертий рік йде війна. Я його ненавиджу. Особисто», – сказав Бабченко.
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