Експерти попереджають про можливість створення "Бессарабської народної республіки" на півдні Одещини

З початку 2014 року в Україні, Молдові та Росії регулярно циркулює інформація щодо можливості створення на базі частини Одеської області так званої "Бессарабської Народної Республіки" (у деяких варіантах Республіки "Буджак") - незаконної сепаратистської організації, яка спробує взяти під свій контроль владу на півдні Одеської області в інтересах Російської Федерації.

Про це йдеться у звіті аналітичної групи Da Vinci AG, яким володіє УНІАН.

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"Обговорюється варіант, коли сфера впливу "БНР" пошириться і на територію Молдови, що створить вогнище дестабілізації відразу в двох державах, які на сьогоднішній день знаходяться в зоні активного інтересу Кремля", - йдеться в документі.

Експерти виділяють декілька територіальних варіантів "БНР". Найбільш негативний для України - це райони на південь від Одеси, включаючи Білгород-Дністровський, Саратський, Тарутинський, Арцизький, Татарбунарський, Болградський, Кілійський, Ізмаїльський, Ренійський райони.

При такому сценарії захоплення, в Молдові трохи раніше буде дестабілізована ситуація в Гагаузії, Бессарабському і Тараклійському районах, а також паралельно в Придністров'ї.

"Спочатку основний акцент може робитися на створення незалежної Гагаузії, яка може претендувати на території Молдови і України. Гагаузія сьогодні є основним центром активності Кремля в регіоні", - йдеться у звіті.

За оцінками аналітиків, ключовими подіями, які можуть вплинути на цей процес стануть: вибори до парламенту Молдови, спроба дестабілізації в період виборів і в період створення нової владної команди, а також вибори башкана Гагаузії, які намічені на весну 2015 року.

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У випадку дестабілізації ситуації в регіоні та створення "БНР" Росія отримає нову гарячу точку в Україні та Молдові, що зніме всі питання щодо майбутньої євроінтеграції держав до вирішення конфлікту і привід для розморожування конфлікту у Придністров'ї та початку широкомасштабної дестабілізації ситуації, включаючи весь південний захід України. Також це відріже Україну від портів Дунаю, а отже - виникне можливість використання потужностей регіону в своїх цілях, створення на території "БНР" плацдарму для наступу в бік Одеси, включаючи створення баз по тренуванню бойовиків - можливості для відкриття другого фронту проти України, що дає великі можливості для захоплення півдня країни одночасно з двох напрямків.