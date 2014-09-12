У Болграді Одеської області розмістять підрозділи МВС і Нацгвардії

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар відвідав Болград, де ознайомився з місцями майбутньої дислокації підрозділів МВС та Національної гвардії.

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Дана дислокація пов'язана з необхідністю зміцнення кордону з Придністров'ям, де перебувають російські військові.

На зустрічі з представниками місцевої влади Сергій Чеботар повідомив, що до 1 грудня на базі колишнього військового госпіталю буде розміщена спецрота "Болград", особовий склад якої сформують з місцевих жителів.

"На території колишньої 25-ї повітряно-десантної бригади планується розмістити механізовану бригаду Національної гвардії у складі 500 чоловік, яка буде мати всі види озброєння, в тому числі важкого. Ми тільки вчимося воювати і починаємо озброюватися", - сказав Сергій Чеботар.