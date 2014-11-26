Українській армії потрібно активізувати обмін досвідом з військовими США та НАТО - Порошенко

Українська армія потребує активізації співпраці з військовими США і НАТО в напрямі обміну досвідом та знаннями і покращення вишколу.

Про це президент України Петро Порошенко сказав під час зустрічі з головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США у Європі генералом Філіпом Брідлавом, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

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«Ваш візит до України є знаковим і чітко демонструє, що США та НАТО – разом з нами в цей складний час», – сказав Порошенко і подякував генералу Брідлаву за підтримку та допомогу Україні з боку США.

Президент наголосив на тому, що за останні сім місяців «Україні вдалося побудувати практично нову армію, яка має сильний дух і високий патріотизм і, що дуже важливо, армія має дуже сильну підтримку українського народу». Він акцентував увагу присутніх на тому, що українській армії вдалося провести кілька вдалих військових операцій, і зараз вона потребує активізації співпраці з військовими США і НАТО саме в напрямі обміну досвідом та знаннями та покращення вишколу.

Також Порошенко подякував США за військову допомогу та наголосив на важливості розвитку двосторонньої співпраці в оборонній сфері, що дозволить не лише підсилити українську армію, а головне – врятувати життя українських військових.

Генерал Брідлав подякував Порошенку за зустріч і висловив захоплення мужністю українських військових і задоволення зростаючим рівнем співпраці між українськими та американськими військовими.

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Президент України високо оцінив діяльність Спільного українсько-американського комітету оборони, який впроваджує в Україні військову реформу на двосторонній основі, що вже цього року дозволить значно підсилити військову міць української армії.

Він наголосив на тому, що зупинити трагедію на Донбасі можливо лише за умови наявності «сильної, професійної, надійної і патріотичної армії», і тоді політичним лідерам України, дипломатам буде набагато легше знайти можливість врегулювання ситуації.

Генерал Брідлав висловив підтримку українському народу та співчуття сім’ям загиблих українських бійців на Донбасі.