Корбан заявив про корупцію в Генпрокуратурі та провал АТО

Про це він сказав під стінами самої Генпрокуратури, куди його викликали на допит, йдеться у сюжеті ТСН. Геннадій Корбан каже, що не знає, з якого приводу його викликали на допит.

Про причини виклику свого соратника говорить народний депутат Віталій Купрій, що прийшов підтримати Корбана. За його словами, заступника Дніпропетровського губернатора до Генпрокуратури покликали через позов прокурора Дніпропетровщини.

"Прокурор Федик, щодо якого розглядається скарга, покриває торгівлю дітьми в Дніпропетровську, прокурор покриває численні корупційні зв'язки. Покриває сепаратистів", - каже Купрій.

Сам Корбан каже, що доповідатиме, але лише Генеральному прокуророві Віталію Яремі, бо має на це важливі причини.

"Я готовий дати свідчення про корупцію у Генеральній прокуратурі, яка нікуди не поділася. Я готовий дати свідчення про провал антитерористичної операції, яка провалена, і треба людям говорити правду. Я готовий дати свідчення про те, що цілий ряд чиновників Адміністрації президента безпосередньо втручалися і впливали на виборчий процес", - каже заступник голови Дніпропетровської ОДА.

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Після своєї заяви ЗМІ Геннадій Корбан йде до центрального входу Генпрокуратури. Всередину впускають лише його самого, і двох його охоронців.

Друзям - учасникам АТО та народним депутатам - вхід заборонений. Не пускають також і журналістів.

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Народні депутати Віталій Купрій та Андрій Денисенко з Блоку Петра Порошенка пробують подолати залізний турнікет на вході.

У Андрія Денисенка до слідчого свої претензії: "От ти допитав хоч одного сепаратиста? Ти Єфрємова допитав? Ти бандитів допитуєш, регіоналів? Ти хоча б одного, хто стріляв в наших пацанів на Майдані, ти хоча б одного посадив?".

Втім, Геннадій Корбан називає слідчого лише виконавцем. "Я вважаю, що слідчий, виконуючи доручену йому роботу, він у даному випадку є просто виконавцем, інструментом чиєїсь злої волі", - сказав заступник Дніпропетровської ОДА.

У Генпрокуратурі Корбан пробув трохи більше години. Наступного разу він зустрічатиметься особисто з Яремою - про це вони домовилися зі слідчим.

"У зв'язку з тим, що та інформація, якою я володію, є державно важливою інформацією, особливо важливою інформацією", - сказав він.