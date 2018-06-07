Турчинов різко відповів на погрози Путіна щодо Донбасу

За словами Турчинова, українські військові будуть діяти адекватно загрозам.

Незалежно від погроз президента Росії Володимира Путіна, українська держава існуватиме й надалі.

Про це заявив cекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, коментуючи висловлювання президента РФ під час "прямої лінії".

"Незалежно від погроз російського президента українська держава є і буде!", - наголосив він.

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Турчинов зазначив, що до Путіна зателефонував з окупованого Донбасу переляканий громадянин Росії, який входить до складу російсько-терористичних угруповань (йдеться про Захара Прилєпіна, - Ред.), і висловив "побоювання, що українська армія може піти в наступ під час ЧС", на що президент РФ заявив, що подібні дії можуть призвести до "тяжких наслідків для української державності в цілому".

Секретар РНБО наголосив, що українська державність базується на мужності, патріотизмі та вірі мільйонів вільних українців, здатних її захистити і зберегти свободу, демократію та незалежність для своїх дітей.

"Це принципова відмінність нашої державності від російської, яка здатна існувати виключно в тоталітарних умовах, коли опричники, жандарми, чекісти та КДБісти стискають їх ґратами та колючим дротом від розповзання. Російська "державність" лежить на кістках мільйонів закатованих та сплюндрованих безневинних життів", - додав він.

"Незалежно від стогнань переляканих російських найманців та погроз російського президента, українські військові будуть діяти адекватно загрозам, а українська держава є і буде, незалежно від маніакальних бажань імперських реваншистів", - підсумував Турчинов.

Нагадаємо, під час "прямої лінії" президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" в разі спроби звільнити Донбас.