"Терор небачених масштабів": депутати просять РНБО втрутитися в ситуацію з побиттям активістів в Одесі

"Ми втрачаємо Одесу за тим же сценарієм, що і Донбас", - зазначають депутати.

Депутати Верховної Ради звернулися до глави Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова з проханням ініціювати засідання щодо ситуації в Одесі.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко.

"Прошу ініціювати засідання РНБО щодо ситуації в Одесі, де терор проти активістів набрав давно не бачених масштабів (неодноразові напади на Віталія Устименко, Сергія Стерненко та ін). Ми втрачаємо Одесу за тим же сценарієм, що і Донбас...", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня в Одесі зловмисники напали на голову місцевої організації ВО «Автомайдан», телеведучого Віталія Устименко. До нього підбігли двоє чоловіків спортивної статури і почали наносити удари по голові. Устименко впав на асфальт, після чого йому завдали поранення (імовірно, ножем) на верхню частину стегна.

У лютому цього року Устименко зазнав нападу в приміщенні Солом'янського райсуду Києва, де обирали міру запобіжного заходу меру Одеси Геннадія Труханова, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Устименко був серед активістів, які виступали проти Труханова.

Нагадаємо, раніше на відомого одеського активіста Стерненко здійснили черговий замах, один з нападників загинув.