"Крим як валіза без ручки": експерт оцінив, у скільки "влітає" РФ анексований півострів

На думку фахівця, ситуація навколо Криму склалася цілком однозначна.

Голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ" і головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко прокоментував проблему дорожнечі анексованого Криму для російського держбюджету.

"На сьогоднішній день Крим обходиться російському бюджету в кілька мільярдів доларів у рік. Внутрішній голос старого економіста підказує мені, що їх втрати по Криму обчислюються в цілому (з урахуванням санкцій та інших складових цього процесу) близько 1% ВВП", − сказав він під час чату для "Главреда".

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Крім того, Клименко дав рекомендації щодо рішення "кримської" проблеми.

"Потрібно продовжувати робити Крим все більш і більш дорогим "валізою без ручки" для Росії. Альтернатива — це війна. Тому єдиний розумний шлях — це тримати санкції і посилювати санкції проти Росії, не допускати їх скасування, створювати всі великі втрати для Росії у зв'язку з окупацією та анексією Криму", − вважає він.