"Стоїмо на ногах": голова МЗС розповів про результат тиску на Росію під час зустрічі у Берліні

Глава МЗС України назвав "маленьким результатом" визнання російської сторони щодо подальшого узгодження безпекових питань для урегулювання ситуації на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що міністр закордонних справ Російської Федерації визнав необхідність проведення подальших узгоджень щодо питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

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Про це голова українського зовнішньополітичного відомства сказав на брифінгу після зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" в Берліні.

"Сьогоднішня зустріч після тривалої паузи дійсно була корисною. Вона показала, що ми разом з Німеччиною і Францією стоїмо на ногах - у нас є чітка спільна позиція по всіх питаннях. Ми скоординовано можемо тиснути на російську позицію. Сьогодні, зокрема - на пана Лаврова. І в деяких випадках він вимушений був визнати, що російська позиція по окремих пунктах має бути і надалі дискутована, що нам потрібні подальші дискусії", - заявив Клімкін.

"Саме його визнання щодо необхідності подальших дискусій і щодо майбутньої миротворчої місії, і щодо звільнення політичних в'язнів і заручників, і щодо безпеки - вже є результатом, дуже маленьким результатом", - наголосив глава МЗС.