ЗМІ дізналися, яку посаду обійме Жебрівський після відставки з поста голови Донецької ОДА

За чутками, Жебрівський буде призначений заступником генпрокурора.

ЗМІ дізналися, яку посаду обійме голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський після своєї відставки.

За чутками, він буде заступником генпрокурора, розповіли джерела "Громадського" у Кабміні.

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"... таки звільнився за власним бажанням, мовляв, "втомився", — розповіли співрозмовники, близькі до Адміністрації президента.

Зазначимо, що Павло Жебровський має прокурорський досвід. До того як очолити Донецьку ОДА він обіймав посаду керівника Антикорупційного управління Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Павло Жебрівський вирішив подати у відставку з посади голови Донецької військово-цивільної адміністрації.