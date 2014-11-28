В Україну вирушив перший літак з військовою допомогою Канади (фото)

Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ України в соціальній мережі Facebook.

"Вчора міністр оборони Канади Ніколсон оголосив рішення уряду країни надати Україні військову допомогу на суму $ 11 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що канадський літак прибуде в аеропорт Бориспіль в п'ятницю, 28 листопада. Вантаж супроводжуватиме посол України Вадим Пристайко.

Раніше міністр національної оборони Канади Роберт Ніколсон заявив, що Оттава у відповідь на прохання Президента України Петра Порошенка безоплатно поставить українським Збройним силам нелетальне військове обладнання.

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Йдеться, зокрема, йде про тактичні системи зв'язку, обладнання для знешкодження вибухових речовин, медичні аптечки і прилади нічного бачення.

Крім того, українська армія отримає зимове обмундирування для 30 тисяч військовослужбовців. Загальна сума поставок становитиме 11 мільйонів доларів.