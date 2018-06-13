У Порошенка заявили про наявність часткового політичного впливу на судову владу в Україні

У той же час, за словами заступника глави АП, процес позбавлення судової влади від політичного впливу крокує дуже швидко.

Наразі судова влада в Україні перебуває під частковим політичним впливом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час доповіді на Міжнародному судово-правовому форумі заявив заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов.

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“Сьогодні в судовій владі законодавчо надані інструменти, якими вона сама може забезпечувати свою незалежність від законодавчої, виконавчої влади, від політичного впливу, під яким вона, потрібно визнати, частково знаходиться і зараз. Але цей процес позбавлення судової влади від політичного впливу, він крокує дуже швидко. Перш за все, крокує завдяки змінам до Конституції”, - заявив він.

“Ви знаєте, що завдяки змінам до Конституції і в новому ухваленому законі про "Вищу раду правосуддя" у ВРП немає більше ані народних депутатів, ані діючих співробітників Адміністрації президента, ані будь-яких політичних фігур”, - додав Філатов.

Верховна Рада 2 червня 2016 року ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)».

Документ спрямований на забезпечення незалежності судової влади, підвищення вимог та професійних стандартів до суддівського корпусу, обмеження імунітету суддів до функціонального, оптимізацію системи судоустрою, а також на забезпечення безперервної та ефективної роботи органів судової влади на перехідний період.

Також 2 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила президентський закон про судоустрій і статус суддів, що також спрямований на забезпечення проведення судової реформи.