У Європі вважають, що в 2020 році Україна зможе претендувати на членство в ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав комісар Європейського Союзу з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган.

За його словами, заявлені президентом України Петром Порошенком терміни проведення необхідних реформ, щоб мати можливість отримати перспективу членства України в Євросоюзі в 2020 році, є реалістичними.

"Я ставлю перед собою мету сприяти розвитку економіки в Україні. На мою думку, це покроковий процес, і мені здається, що президент Порошенко досить чітко і реалістично висловив свою думку. Він сказав, що перед тим, як подавати заявку, необхідно здійснити відповідні реформи, і ті часові рамки, які він зазначив, на мою думку, також є достатньо реалістичними", - наголосив Ган.

Читайте такожНові робочі місця та покращення умов життя наблизять Україну до ЄС - єврокомісар Ган За словами Гана, необхідно вирішити політичну ситуацію на сході України, а також у Криму. "Необхідно сприяти розвитку економіки. Необхідно створити відповідний інвестиційний клімат в Україні", - додав Ган.

Як сказав єврокомісар, для того, щоб інвестиційний клімат був привабливий для інвесторів, необхідно забезпечити верховенство права та прозорість цього клімату.

Нагадаємо, раніше цього місяця європейські дипломати заявили, що бачать з боку Києва "вражаючий прогрес", проте зазначили, що досягти надання безвізового режиму з Євросоюзом Україні у першій половині 2015 року буде вкрай складно.