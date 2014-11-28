Одне з перших засідань нового уряду варто провести в зоні АТО - Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час брифінгу.

За словами Геращенко, під час спілкування представники місцевої влади неодноразово звертали увагу на те, що президент України Петро Порошенко чи не єдиний високопосадовець, який регулярно відвідує Донеччину та Луганщину, спілкується з місцевим населенням і владою.

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«Але жодного разу там не був уряд, ні міністр соцполітики, ні міністр освіти, ні міністр охорони здоров’я, ні міністр економіки. Звичайно, там бували міністри оборони та внутрішніх справ. Крапка. Мабуть, це не є нормально, щоб урядовці, які повинні сьогодні надзвичайно оперативно вирішувати питання переселенців, питання життєдіяльності зони АТО, в теорії у Києві вирішують, як це має бути», - сказала вона.

На переконання Геращенко, одне з перших засідань нового уряду варто провести в зоні АТО. «Тому під час зустрічі фракції «Блок Петра Порошенка» з новообраним прем’єром Арсенієм Яценюком ми запропонували і виступили з такою ініціативою, щоб одне з найперших засідань нового уряду відбулося саме в зоні АТО», - сказала вона.