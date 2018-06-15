Геращенко назвала "НКВСною практикою" заяву омбудсмена РФ про те, що Сенцов "додав у вазі"
Представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала "НКВДшною практикою" заяву омбудсмена РФ Тетяни Москалькової про те, що нібито голодуючий в колонії український режисер Олег Сенцов "додав у вазі".
Про це Геращенко написала у Facebook. "Заяви, що голодуючий Олег Сенцов "додав у вазі", - це пекельне пекло, НКВДшні практики і геббельсівщина в одному реченні. А недопуск українського обмудсмена до Олега - найганебніше підтвердження цієї цинічної російської брехні", - наголосила вона.
Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув’язнення.
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Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.
14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв’язнів.
Сьогодні, 15 червня, Москалькова заявила, що докладає всіх зусиль, аби найближчим часом відбулась зустріч уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової із Сенцовим.