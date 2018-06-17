Клімкін: під час ЧС-2018 з футболу Росія може погодитися на звільнення політв'язнів

Втім, зазначив міністр, не варто розраховувати на швидке вирішення питання звільнення українських політв'язнів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що під час проведення в Росії Чемпіонату світу-2018 з футболу Україна може отримати згоду на звільнення її політв'язнів і обмін заручниками з РФ.

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Про це глава зовнішньополітичного відомства України повідомив в ефірі "5 каналу".

"Жест можливий, але жест не доброї волі, а в тому, щоб поліпшити імідж Росії під час чемпіонату. Чемпіонат ми маємо використовувати, але й далі повинні працювати", - зазначив Клімкін.

Він також наголосив, що не варто розраховувати на швидке вирішення питання звільнення українських політв'язнів.

"Ми чудово розуміємо, що в найближчі дні і тижні все одно всіх Росія не випустить. І буде далі використовувати їх як засіб тиску", - додав глава МЗС.

Як повідомляв УНІІАН, напередодні президент України Петро Порошенко закликав Російську Федерацію звільнити українських політв'язнів.

"Увесь світ став на підтримку Володимира Балуха, який в знак протесту голодує вже 89 днів, Олега Сенцова, який голодує 34 дні, Олександра Шумкова, який голодує 23 дні - та понад 70 українських політичних в’язнів, яких насильно утримує та катує кремлівський режим", - повідомив президент.