В Азовському морі можливі провокації через посилення десантних спроможностей Росії - Турчинов

Також Турчинов нагадав про спроби блокування росіянами кораблів, які прямують до українських портів в Азовському морі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив про можливість провокацій в Азовському морі у зв'язку з посиленням десантних спроможностей Росії в регіоні.

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Як ідеться в повідомленні на сайті РНБО, про це Турчинов сказав під час зустрічі з послом Великобританії в Україні Джудіт Гоф.

Турчинов поінформував британського дипломата про загострення ситуації на сході України через постійні агресивні дії та інтенсивні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. «Водночас Об'єднані сили готові адекватно реагувати на будь-які провокації», - наголосив секретар РНБО.

Співрозмовники обговорили загострення ситуації в Азовському морі у зв'язку з нарощуванням військової присутності РФ.

«Посилення десантних спроможностей РФ у цьому регіоні свідчить про можливість провокацій з їхнього боку на Азовському узбережжі», - сказав Турчинов.

Він нагадав про спроби блокування росіянами кораблів, які прямують до українських портів в Азовському морі.

Також сторони обговорили питання щодо можливості проведення миротворчої операції на сході України.

Окрім того, значну увагу співрозмовники приділили обговоренню питання ухвалення закону «Про національну безпеку».

Турчинов висловив сподівання, що незабаром закон буде ухвалений парламентом в цілому. «Цей закон дуже важливо ухвалити напередодні Брюссельського саміту НАТО, адже саме він регламентує приведення всього сектору безпеки й оборони України у відповідність до стандартів Альянсу, що має важливе значення для подальшої інтеграції нашої країни до НАТО», - наголосив секретар РНБО.

Як заявила Гоф, її країна підтримує незалежність і територіальну цілісність України та залишається надійним партнером і другом України.