У МЗС стурбовані виходом Росії з рішення про врегулювання в Абхазії

МЗС України висловлює серйозну стурбованість фактом виходу Росії з рішення „Про заходи у врегулюванні конфліктів в Абхазії, Грузія”, яке, зокрема, зобов’язує не підтримувати сепаратистські режими, а також офіційні контакти з їх представниками.

Як ідеться у заяві МЗС, переданій агентству УНІАН, 7 березня Виконавчий комітет СНД поінформував держави-учасниці Співдружності про рішення Російської Федерації не вважати себе пов’язаною положеннями рішення „Про заходи у врегулюванні конфліктів в Абхазії, Грузія”, підписаного 19 січня 1996 року главами десяти держав-учасниць СНД та підтвердженого заявою Ради глав держав СНД від 19 вересня 2003 року.

У заяві зазначається, що “такий крок, безперечно, не сприятиме подальшому врегулюванню конфлікту в Абхазії, Грузія. Він спрямований на руйнування єдиного існуючого механізму забезпечення стабільності у регіоні, може стати причиною виникнення додаткових загроз. Цей крок також негативно позначиться на перспективах СНД, співпраці між її державами-учасницями, врегулюванні „заморожених” конфліктів на пострадянському просторі та європейському континенті в цілому”.

МЗС України підтверджує відданість духу і букві згаданих рішення та заяви, підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії.