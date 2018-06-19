Рада сьогодні розгляне законопроекти про Національне бюро фінансової безпеки (наживо)

Також планувалося розглянути законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду, проте він до порядку денного сесії не включений.

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроекти про Національне бюро фінансової безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, також планувалося розглянути законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду. Проте цей проект до порядку денного сесії не включений.

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Крім того, народні депутати планують розглянути ряд законопроектів стосовно питань розвитку культури.

Також серед питань, які планується включити до порядку денного сесії, є законопроекти щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на територію України.

Крім того, передбачений розгляд законопроекту щодо імплементації вимог директив Євросоюзу у сфері поводження з відходами.