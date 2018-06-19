Рада сьогодні розгляне законопроекти про Національне бюро фінансової безпеки (наживо)

10:43, 19 червня 2018
Політика
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Зал Верховної Ради / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, також планувалося розглянути законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду. Проте цей проект до порядку денного сесії не включений.

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Крім того, народні депутати планують розглянути ряд законопроектів стосовно питань розвитку культури.

Також серед питань, які планується включити до порядку денного сесії, є законопроекти щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на територію України.

Крім того, передбачений розгляд законопроекту щодо імплементації вимог директив Євросоюзу у сфері поводження з відходами.

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Теги: #Верховна Рада#засідання