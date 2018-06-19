Порошенко та генсек ООН телефоном обговорили необхідність розгортання міжнародної миротворчої місії на Донбасі

Порошенко поінформував Ґутерріша про безпекову ситуацію на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Ґутеррішем.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі.

Крім того, під час телефонної розмови йшлося про більш активне залучення ООН до врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН.

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«Глава української держави поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі. Було порушено питання щодо більш активного залучення ООН до врегулювання ситуації в регіоні, зокрема шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на окупованому Донбасі», – йдеться у повідомленні.

Окрему увагу співрозмовники приділили звільненню українських політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії.

«Порошенко довів також стурбованість у зв’язку з критичним погіршенням ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму», – повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МЗС України заявили, що у "нормандської четвірки" немає концепту і консенсусу щодо миротворців на Донбасі.