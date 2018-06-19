Сенцов не буде звертатися до Путіна, на це Кремль і розраховує – Геращенко (відео)

Віце-спікер Ради нагадала, що для помилування Надії Савченко її особистого звернення Кремль не вимагав.

Незаконно засуджений в РФ українець Олег Сенцов не буде звертатись до президента РФ з проханням про помилування, саме на це російська влада і розраховує. Таку заяву зробила перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

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«Прес- секретар Путіна Д. Песков заявляє, що О. Сенцов «має сам подбати про своє помилування», натякаючи, що Олег має звернулися до російського президента з таким проханням. Очевидно, що О. Сенцов не буде звертатися до Путіна, на це російська влада й розраховує», – зазначила вона у Facebook.

Геращенко нагадала, що для помилування Надії Савченко до Путіна свого часу формально звернулися родичі загиблих російських журналістів. Тоді її особистого звернення не вимагали.

«А чому б самому Пескову чи омбудсвумен Москальковій не звернутися до Путіна з проханням про помилування Сенцова? Чому Надію можна було помилувати без особистого звернення , а Олега – ні», – наголосила вона.

Віце-спікер Ради також висловила обурення зривом домовленостей про відвідання українським омбудсменом Людмилою Денисовою українських заручників в Росії – Сенцова, Кольченка, Сущенка, Карпюка та інших політв`язнів.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що громадський резонанс не може вплинути на рішення суду у справі українського режисера Олега Сенцова – він має сам звернутися з проханням про помилування до президента РФ Володимира Путіна, після чого воно буде розглянуто.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов утримується в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів. Наразі його голодування триває вже понад місяць.