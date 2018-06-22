У Кремлі не знають про прохання голови Ради Європи помилувати Сенцова

Ягланд вважає, що засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова мають помилувати з гуманітарних причин, і готовий подати прохання про це.

У Кремлі не знають про прохання голови Ради Європи Турбйорна Ягланда помилувати українського режисера Олега Сенцова.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Мені не відомо, що таке прохання було», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи готовий Кремль розглянути таке прохання.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова мають помилувати з гуманітарних причин, і готовий подати прохання про це.

«Я вважаю, що Сенцов має бути звільнений з гуманітарних причин. Він може бути помилуваний. Якщо необхідно прохання про його помилування, я із задоволенням його розміщу на основі Європейської конвенції з прав людини», - сказав Ягланд.

У свою чергу, російський омбудсман Тетяна Москалькова заявила, що Олег Сенцов не звертався до неї з проханням про помилування. «Особисто до мене він (Сенцов) не звертався з конкретним клопотанням, і у мене не було всього пакета юридичних документів, щоб повною мірою оцінити цю ситуацію», - сказала вона журналістам.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов утримується в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він почав голодовку з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.