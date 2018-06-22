Мін’юст подав звернення до ЄСПЛ про порушення Росією прав Сенцова

Росія має утриматися від будь-яких дій, які загрожуватимуть життю та здоров’ю Сенцова, а також надати Денісовій доступ до нього.

Міністерство юстиції подало звернення до Європейського суду з прав людини про порушення Росією прав незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, звернення було подано 21 червня на підставі правила 39 Регламенту Європейського суду.

Україна просить ЄСПЛ надати уряду Росії вказівки стосовно утримання від вжиття будь-яких дій, які становитимуть загрозу для життя і здоров’я Сенцова, надання представникам України, у першу чергу уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій, доступу до нього, а також інформації про стан його здоров’я.

Як зауважили у Мін’юсті, Денісова, яка на виконання домовленостей президентів двох країн Петра Порошенка та Володимира Путіна щодо відвідання громадян України, ув’язнених на території РФ, перебуваючи у Російській Федерації, повідомила, що у порушення цих домовленостей російська сторона не надає доступ до Сенцова.

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Єдиною інформацією про стан Сенцова є заяви уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової про набрання Сенцовим ваги, однак ці заяви не підтверджені жодними доказами.

Це, на думку Денісової, дає підстави вважати, що до Сенцова можуть застосовуватись заходи примусового годування, у зв’язку з чим вона звернулася з проханням про подання урядом України до ЄСПЛ заяви проти Росії про порушення прав Сенцова, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Вказані факти свідчать про існування реального ризику для життя і здоров’я Сенцова.

Європейський суд зазвичай приймає рішення по заявах, поданих на підставі правила 39 впродовж 24 годин, наголосили у Міністерстві юстиції.