Як у Черчилля: журналісти пояснили, які повноваження отримає Порошенко після ухвалення закону про нацбезпеку (відео)

14:09, 22 червня 2018
Політика
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Петро Порошенко / REUTERS

Про йшлося у ефірі програми "Право на владу".

Зокрема, Порошенко зможе застосовувати збройні сили в мирний час на всій території України. 

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Також він може самостійно призначати начальника Генштабу та Головнокомандуючого без погодження ВР.

Крім цього, Порошенко зможе самостійно оголошувати і припиняти війну, а також отримає повний контроль над Нацгвардією та змогу наділяти її поліцейськими повноваженнями навіть у мирний час.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Верховна Рада ухвалила закон про національну безпеку.

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Теги: #нацбезпека#Петро Порошенко