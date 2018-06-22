Як у Черчилля: журналісти пояснили, які повноваження отримає Порошенко після ухвалення закону про нацбезпеку (відео)
14:09, 22 червня 2018Політика
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Порошенко зможе застосовувати збройні сили в мирний час на всій території України.
Петро Порошенко / REUTERS
Журналісти по пунктах розібрали повноваження президента, які він отримає після ухвалення законопроекту про національну безпеку.
Про йшлося у ефірі програми "Право на владу".
Зокрема, Порошенко зможе застосовувати збройні сили в мирний час на всій території України.
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Також він може самостійно призначати начальника Генштабу та Головнокомандуючого без погодження ВР.
Крім цього, Порошенко зможе самостійно оголошувати і припиняти війну, а також отримає повний контроль над Нацгвардією та змогу наділяти її поліцейськими повноваженнями навіть у мирний час.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Верховна Рада ухвалила закон про національну безпеку.
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