Як у Черчилля: журналісти пояснили, які повноваження отримає Порошенко після ухвалення закону про нацбезпеку (відео)

Порошенко зможе застосовувати збройні сили в мирний час на всій території України.

Журналісти по пунктах розібрали повноваження президента, які він отримає після ухвалення законопроекту про національну безпеку.

Про йшлося у ефірі програми "Право на владу".

Зокрема, Порошенко зможе застосовувати збройні сили в мирний час на всій території України.

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Також він може самостійно призначати начальника Генштабу та Головнокомандуючого без погодження ВР.

Крім цього, Порошенко зможе самостійно оголошувати і припиняти війну, а також отримає повний контроль над Нацгвардією та змогу наділяти її поліцейськими повноваженнями навіть у мирний час.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Верховна Рада ухвалила закон про національну безпеку.