З Кремля звільнилися чиновники Путіна, які займалися «ДНР» і «ЛНР» - ЗМІ

Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на джерело в адміністрації президента РФ і людину, близьку до неї.

З управління соціально-економічного співробітництва з країнами СНД, Абхазією і Південною Осетією, яким займається помічник Путіна Владислав Сурков, звільнилися за власним бажанням Борис Рапопорт (він у тому числі займався політичною частиною роботи з самопроголошеними «ДНР» і «ЛНР») і трохи раніше Володимир Авдєєнко, який обіймав посаду директора департаменту та курирував економічну складову відносин з «ДНР» і «ЛНР».

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«Офіційне розпорядження щодо Рапопорта підписано, воно вийшло і розіслано по адміністрації сьогодні (1 грудня)», - підтвердило джерело в Кремлі.

В якості можливих причин звільнення обох чиновників джерела називають прагнення «трошки розвантажитися»: «Ситуація непроста, і на даний момент просто не існує залізного плану по виходу з кризи, працювати в таких умовах непросто».

Одне з джерел також додав: «Незрозуміло, хто у Суркова взагалі зараз займається Україною».