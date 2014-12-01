У «Самопомочі» вирішили підтримати пропозицію Порошенка щодо кандидатури на пост міністра агрополітики

Про це повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

"Це людина, яка має значний управлінський досвід і своє бачення реформ у галузі. І не є політиком", – заявив голова фракції Олег Березюк.

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Раніше джерела повідомляли, що Порошенко запропонував включити до складу уряду декількох менеджерів із західною освітою. Серед них були Алекс Ліссітса (президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу"), який претендує на пост міністра аграрної політики, Роман Рубченко (консультант міжнародної консалтингової компанії McKinsey) на пост міністра енергетики та вугільної промисловості, а також Андрій Пивоварський (гендиректор "Континіуму") і Олексій Павленко (колишній гендиректор "Фокстроту").