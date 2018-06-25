ГПУ згортає розслідування справ Майдану - адвокати Небесної сотні

Родини Героїв Небесної сотні вимагають від Генпрокуратури не ліквідовувати Департамент спецрозслідувань.

Родини Героїв Небесної сотні вимагають від генерального прокурора України не ліквідовувати Департамент спецрозслідувань (ДСР) Головного слідчого управління ГПУ.

Про це активісти ГО "Родина Героїв Небесної сотні" заявили у відкритому листі до Юрія Луценка.

«Родини Героїв Небесної сотні надзвичайно стурбовані інформацією про заплановану ліквідацію Департаменту спеціальних розслідувань. Ми розцінюємо цей крок як згортання розслідування справ Майдану і залишення напризволяще справи, які вже передані до суду», - йдеться у листі.

У ньому також наголошується, що ліквідація ДСР і розпорошення слідчих і процесуальних керівників по різних підрозділах «знищить єдиний координаційний центр розслідувань – єдину візію, стратегію, нівелює напрацювання попередніх років, на тривалий час зупинить а в цілому або суттєво уповільнить розслідування або взагалі його зведе нанівець».

«Ми вважаємо, що мета зазначеної реорганізації (ліквідації ДСР) – позбавитись незручного керівника – Сергія Горбатюка, незручних слідчих і прокурорів – ліквідувати осередок дійсно процесуально незалежних слідчих і прокурорів, як це передбачено КПК. А надалі – керувати в ручному режимі справами, які представляють для керівництва ГПУ інтерес (наприклад – справа Манафорта, справи щодо високопосадовців, справи щодо керівництва Нацполіції та СБУ), а про інші – забути», - підкреслюють автори листа, адресованого Луценку.

Також його підписанти просять генпрокурора «не маніпулювати громадською думкою і не поширювати від імені Генеральної прокуратури неправдиві відомості про начебто обумовленість законодавчими змінами запланованої «реорганізації» ДСР. Вони зауважують, що З моменту створення департаменту наказом цього ж генерального прокурора в 2016-му році таких змін в законодавстві не відбувалося.

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Завершується відкритий лист вимогами до генпрокурора: 1) залишити і підсилити Департамент спеціальних розслідувань як структурний підрозділ, в межах якого відбувається координація, створення і реалізація стратегії розслідування і підтримки обвинувачення в суді за різними епізодами злочинів проти Майдану; 2) не зменшувати, а збільшити кількість слідчих і процесуальних керівників, задіяних в розслідуванні і процесуальному керівництві. Припинити чинити на них тиск. Припинити чинити тиск на керівника департаменту Сергія Горбатюка, зокрема, погрозами звільнення, ініціацією штучних дисциплінарних проваджень, тощо;

3) не зупиняти процес розслідування штучними організаційними діями, як то виведення за штат слідчих і процесуальних керівників.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ, який очолює Сергій Горбатюк, буде трансформовано у слідче управління, а процесуальні керівники перейдуть в Департамент процесуального керівництва.

Такий варіант відокремлення процесуальних керівників від слідчих, наголосила Сарган, відбувається для приведення структури Генпрокуратури у відповідність до чинного законодавства.

За словами Горбатюка, по суті це означатиме руйнування команди прокурорів та слідчих, які працюють в рамках одного департаменту і приймають узгоджені рішення, і що це може зашкодити розслідуванню справ щодо Майдану.