ГПУ згортає розслідування справ Майдану - адвокати Небесної сотні
Родини Героїв Небесної сотні вимагають від генерального прокурора України не ліквідовувати Департамент спецрозслідувань (ДСР) Головного слідчого управління ГПУ.
Про це активісти ГО "Родина Героїв Небесної сотні" заявили у відкритому листі до Юрія Луценка.
«Родини Героїв Небесної сотні надзвичайно стурбовані інформацією про заплановану ліквідацію Департаменту спеціальних розслідувань. Ми розцінюємо цей крок як згортання розслідування справ Майдану і залишення напризволяще справи, які вже передані до суду», - йдеться у листі.
У ньому також наголошується, що ліквідація ДСР і розпорошення слідчих і процесуальних керівників по різних підрозділах «знищить єдиний координаційний центр розслідувань – єдину візію, стратегію, нівелює напрацювання попередніх років, на тривалий час зупинить а в цілому або суттєво уповільнить розслідування або взагалі його зведе нанівець».
«Ми вважаємо, що мета зазначеної реорганізації (ліквідації ДСР) – позбавитись незручного керівника – Сергія Горбатюка, незручних слідчих і прокурорів – ліквідувати осередок дійсно процесуально незалежних слідчих і прокурорів, як це передбачено КПК. А надалі – керувати в ручному режимі справами, які представляють для керівництва ГПУ інтерес (наприклад – справа Манафорта, справи щодо високопосадовців, справи щодо керівництва Нацполіції та СБУ), а про інші – забути», - підкреслюють автори листа, адресованого Луценку.
Також його підписанти просять генпрокурора «не маніпулювати громадською думкою і не поширювати від імені Генеральної прокуратури неправдиві відомості про начебто обумовленість законодавчими змінами запланованої «реорганізації» ДСР. Вони зауважують, що З моменту створення департаменту наказом цього ж генерального прокурора в 2016-му році таких змін в законодавстві не відбувалося.
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Завершується відкритий лист вимогами до генпрокурора: 1) залишити і підсилити Департамент спеціальних розслідувань як структурний підрозділ, в межах якого відбувається координація, створення і реалізація стратегії розслідування і підтримки обвинувачення в суді за різними епізодами злочинів проти Майдану; 2) не зменшувати, а збільшити кількість слідчих і процесуальних керівників, задіяних в розслідуванні і процесуальному керівництві. Припинити чинити на них тиск. Припинити чинити тиск на керівника департаменту Сергія Горбатюка, зокрема, погрозами звільнення, ініціацією штучних дисциплінарних проваджень, тощо;
3) не зупиняти процес розслідування штучними організаційними діями, як то виведення за штат слідчих і процесуальних керівників.
Як повідомляв УНІАН, 23 червня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ, який очолює Сергій Горбатюк, буде трансформовано у слідче управління, а процесуальні керівники перейдуть в Департамент процесуального керівництва.
Такий варіант відокремлення процесуальних керівників від слідчих, наголосила Сарган, відбувається для приведення структури Генпрокуратури у відповідність до чинного законодавства.
За словами Горбатюка, по суті це означатиме руйнування команди прокурорів та слідчих, які працюють в рамках одного департаменту і приймають узгоджені рішення, і що це може зашкодити розслідуванню справ щодо Майдану.