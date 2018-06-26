Справа Савченко і Рубана: експертиза визначить можливість знищення будівлі ВР з вилученої зброї

Експерти визначать руйнівну силу, ймовірну кількість жертв при застосуванні зброї, необхідну кількість осіб для її застосування, можливість знищення будівлі Верховної Ради.

У кримінальному провадженні за підозрою народного депутата Надії Савченко та керівника центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана у підготовці теракту та держперевороту призначено експертизу щодо визначення можливості знищення будівлі парламенту з вилученої у Рубана на лінії розмежування зброї.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Генпрокуратури Олександр Банник заявив 25 червня у Шевченківському райсуді Києва. Згідно з оголошеним прокурором клопотанням, слідство має дочекатися результатів низки експертиз, зокрема й висновку щодо можливості знищення будівлі парламенту зі зброї, вилученої у Рубана 24 листопада 2017 року та 8 березня 2018 року.

“Отримати висновок експерта по комплексній військовій, вибухо-технічній та балістичній експертизах щодо визначення руйнівної сили, ймовірної кількості жертв при застосуванні зброї, необхідної кількості осіб для її застосування, можливості знищення будівлі Верховної Ради зі зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вилучених 24 листопада 2017 року та 8 березня 2018 року”, - заявив Банник.

Суд ще на два місяці продовжив термін тримання Рубана під вартою - до 23 серпня.

Довідка УНІАН. Савченко і Рубан, 8 березня 2018 року затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 р. зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.