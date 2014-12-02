Порошенко підписав указ про прийняття до громадянства України трьох іноземних фахівців

Про це Порошенко написав у Twitter.

"Підписав указ про прийняття до громадянства України трьох іноземних фахівців: Наталії Яресько, Олександра Квіташвілі, Айвараса Абрамавичуса", - повідомив глава держави.

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Водночас на своїй сторінці у Facebook він пояснив, чому надав громадянство трьом іноземцям.

"Україна невідкладно потребує реформ. Нам, як ніколи, потрібні міжнародні практики державного управління, боротьби з корупцією, фінансового планування, антикризового менеджменту, котрі можуть привнести часто тільки спеціалісти з поза меж України.

Ми знайшли таких людей, і сьогодні вони готові стати громадянами України. Тому я підписав указ про прийняття до громадянства України трьох високопрофесійних іноземних фахівців: Наталії Яресько, Олександра Квіташвілі, Айвараса Абрамавичуса. Разом переможемо!", - зауважив президент.