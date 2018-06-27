Голова МЗС Британії назвав фундаментальну відмінність між Україною і Росією

Голова МЗС Великої Британії наголосив, що наступного року українські громадяни дадуть оцінку діям української влади у побудові більш демократичної, стабільної і заможної країни.

Державний секретар у закордонних справах і справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон назвав виборчий процес фундаментальною відмінністю між Україною і Росією у розвитку держави.

Про це британський дипломат сказав під час виступу на Другій міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Копенгагені (Данія).

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"Наступного року народ України матиме змогу винести вердикт щодо репутації їхніх лідерів у побудові більш демократичної, стабільної і заможної країни", - заявив Джонсон.

"І я розповім вам про вражаючий факт, пані та панове, з цього приводу. Про вибори, з великою повагою до поважних лідерів, які присутні тут. Результат цих виборів на даний час невідомий, чого не скажеш про результат виборів у великого сусіда України - результат відомий заздалегідь впродовж багатьох років. І це є фундаментальна відмінність великого проекту, який Україна втілює", - наголосив Джонсон.

Нагадаємо, Борис Джонсон 27 червня на Другій міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка проходить в столиці Данії Копенгагені, заявив, що країни Заходу повинні пам'ятати, що Україна зараз веде дві війни, захищаючи світ від агресії Росії та розбудовуючи демократію.